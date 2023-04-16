سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16 أبريل 2023 فى البنوك
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في ظل حجز موسم العمرة والحج لهذا العام ومعرفة فروق الأسعار بين الريال السعودي والجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في البنوك
نذكر لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16 ابريل 2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.9619 جنيه للشراء
34.0819 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.5629 جنيه للشراء
38.6975 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5950 جنيه للشراء
34.7202 جنيه
100 ين يابانى
23.1447 جنيه للشراء
23.2233 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.7021 جنيه للشراء
101.0542 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4836 جنيه للشراء
4.4986 جنيه للبيع