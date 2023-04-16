الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16 أبريل 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاحد

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في ظل حجز موسم العمرة والحج لهذا العام ومعرفة فروق الأسعار بين الريال السعودي والجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في البنوك

نذكر لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء
8.22  جنيه للبيع

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023 بدون مصنعية

عدد أيام إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ للقطاع العام والخاص

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib


8.18 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع

 


سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

8.18  جنيه للشراء 
8.25  جنيه للبيع

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16 ابريل 2023

 

دولار أمريكى 
30.8380  جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

يورو 
33.9619 جنيه للشراء 
34.0819 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى 
38.5629  جنيه للشراء 
38.6975 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 
34.5950 جنيه للشراء 
34.7202 جنيه

100 ين يابانى 
23.1447  جنيه للشراء 
23.2233 جنيه للبيع

دينار كويتى 
100.7021  جنيه للشراء 
101.0542 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3963  جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى 
4.4836 جنيه للشراء 
4.4986 جنيه للبيع

 

txt

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

أسعار العملات البنك التجاري الدولي الريال السعودي اليوم الأحد الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودى اليوم الاحد

الأكثر قراءة

أذكار الصباح اليوم الأحد فى الخامس والعشرين من رمضان 2023

الخامس والعشرون من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 أبريل 2023

الخامس والعشرون من رمضان.. حالة الطقس اليوم الاحد 16 ابريل 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية

مصرع طفل وإصابة والده إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

التعليم تعلن ضوابط غياب الطلاب عن أداء التقييمات بالمدارس الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس