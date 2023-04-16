سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16 أبريل 2023 فى البنوك

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في ظل حجز موسم العمرة والحج لهذا العام ومعرفة فروق الأسعار بين الريال السعودي والجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في البنوك

نذكر لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء



8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib



8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16 ابريل 2023

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.9619 جنيه للشراء

34.0819 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.5629 جنيه للشراء

38.6975 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5950 جنيه للشراء

34.7202 جنيه

100 ين يابانى

23.1447 جنيه للشراء

23.2233 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.7021 جنيه للشراء

101.0542 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4836 جنيه للشراء

4.4986 جنيه للبيع