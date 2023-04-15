السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة «الدستور» تهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

جريدة الدستور

يتقدم مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المصريين المسيحيين ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما يتمنى لمصر الغالية مزيدًا من المحبة والسلام.

وتؤكد صحيفة «الدستور»، أن قيمة المواطنة التي تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ومعتقداته ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذي يكتسب عظمته من تنوعه.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، الأحد، بعيد القيامة المجيد، أو أحد القيامة حسب الاعتقاد المسيحي.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن قصر تلقي التهاني على استقبال المهنئين خلال قداس عيد القيامة الذي من المقرر أن يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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