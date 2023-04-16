الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الناقد المغربي فؤاد زويريق: مسلسل "'تحت الوصاية'" أمتعنا بفلسفة صُوّره الملتقطة

لقطة من تحت الوصاية
لقطة من تحت الوصاية

أشاد الناقد الفني المغربي فؤاد زويريق، بمسلسل “تحت الوصاية”، تحديدا للصورة والكادرات داخل مشاهد المسلسل. 

وقال “زويريق” في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: مسلسل ''تحت الوصاية'' أمتعنا بفلسفة صُوّره الملتقطة، حيث تفنن في التعبيرات البصرية المرافقة للأحداث والمواقف المحيطة بالقصة، فبشكل مواز للقصة أبدعت الكاميرا في إظهار انفعالات شخصيات العمل وحالتهم النفسية بلقطات وزوايا مأخوذة بشكل فني يكشف الرؤية الفنية الاحترافية لمدير التصوير والمخرج.

وأوضح “زويريق”:  مثلا أعجبتني هذه اللقطة وهي لقطة مأخوذة من زاوية علوية تسمى غالبا high angle shot، استخدام مثل هذه النوعية من الزوايا لا يتم اعتباطا فلكل زاوية معنى وهدف، وهذه اللقطة تختزل المشهد أو الحدث الذي تعيشه الشخصيات، الكاميرا في مستوى علوي تلتقط المجال أو الفضاء الواسع المحيط بالشخصية وتفاصيلها، إضاءة خافتة، الابن مستلق بصمت ينظر الى الأعلى بحزن وتيه، أخته بدورها تائهة في الغرفة بكاؤها في الخلفية منسجم مع الموسيقى التصويرية، بطل الابن الخارق ''آيرون مان'' مرمي فوق الأرض بجانبه بإهمال، عروسة أخته أيضا، بطله الواقعي الذي يحبه ومتعلق به محمد صلاح مستلق فوق جسمه بشكل معبر جدا عن الحالة.

وشدد “زويريق” على: كل هذه العناصر والشخصيات تظهر في اللقطة وكأنها مهملة ومستسلمة ومنهارة ومفككة، اللقطة العلوية تعزل الشخصيات داخل حالاتهم النفسية الضيقة وتسرد معاناتهم بالصورة فقط، باختصار الزواية المأخوذة بها هذه اللقطة تعبر عن التوتر والفوضى التي تعم المكان وروح الاحباط الذي استولى على كل الشخوص بما فيهم لعب الابن، وهي لا تعني الابن في حد ذاته رغم وجوده في الإطار/الكادر بقدرما تعني أمه التي تعيش حالة انهزام رهيبة جسديا ونفسيا ومهنيا، حالة انهزام أتت بعد انتصار مؤقت... هذا ما يسمى الإبداع بالكاميرا وإشراك المتلقي من خلال الصورة فقط بما تشعر به الشخصيات.

Screen Shot 2023-04-15 at 8.00.24 PM
الناقد المغربي فؤاد زويريق مسلسل “ تحت الوصاية ” تحت الوصاية أمتعنا بفلسفة صوره الملتقطة الموسيقى التصويرية

مواد متعلقة

أحدثها "تحت الوصاية".. أعمال فنية طالبت بتعديل القوانين

الأكثر قراءة

"شئون الحرمين": أكثر من 1.5 مليون مصلٍ ومعتمر فى المسجد الحرام أمس

12 مصابًا بـ7 حوادث طرق فى المنيا

الصحة: تسجيل 52 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول من عام 2023

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار رغم الخسائر

إيهاب منصور: الحوار الوطنى فرصة لبحث تحديات المرحلة الراهنة وتلبية متطلبات المواطن

3 إصابات بحريق شقة فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس