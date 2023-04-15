السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. محمد رمضان ينهار من البكاء: "يارب ارحمني"

جعفر العمدة
جعفر العمدة

انهار النجم محمد رمضان، خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 بعدما عقد جلسة مع زوجاته الأربعة وشقيقه ووالدته، من أجل معرفة من الذي خطف ابنه منذ ١٩ عاما، حيث سبق وأخبره بلال شامة "مجدي بدر" أن من خطف ابنه هو شخص من أهل بيته دون أن يخبره من هذا الشخص.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

وقال رمضان لزوجاته ضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 : "أنا معرفتش احميكوا وظلمتكوا معايا اللي عايزة منكوا تحمل تتفضل مش همنع أي واحدة منكوا تعمل كده، وانتي ياما حقك عليا وحقك عليا يا سيد، أنا بس نفسي ألاقي ابني ويعيش معانا أنا خايف على عيالي من قبل ما ييجوا".

وأضاف ضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 : "هسيب عايدة تحمل وكل اللي عايزة تعمل فيكوا كدة هي حرة مش همنع حد، أنا مش عارف بيحصل معايا كده ليه يارب ارحمني وشيل عني يارب انا معملتش حاجة وحشة في حد يارب" وظل يبقى وينهار من البكاء.

لترد مي كساب: "اللي عايزة تحمل منهم هي حرة ربنا يبارك لها أنا مش عايزة حاجة غير ابني" وتقول إيمان العاصي: "أنا مش ضامنة يحصل في ابني تاني زي اللي حصل أنا مش هحمل يا جعفر".

"جعفر العمدة" الحلقة 24.. "شوقي فتح الله" يعثر على "بلال شامة"

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. محمد رمضان يأمر زينة بإجهاض جنينها

ابطال مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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