الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف طقس أول أيام العيد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافه الأنحاء، حيثُ تظلّ الأجواء مائلة للحراة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بينما تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافئة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن فترات الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة لكنها بدأت تتحسن عن الأيام الماضية، فأصبحت بين 17 و18 درجة، وإن ظلت من باردة إلى مائلة للبرودة في أغلب المحافظات.

 

وأشارت الهيئة إلى أنَّ الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة على أغلب المناطق في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.

 

وبالنسبة لحالة الطقس، فتشهد نشاطا نسبيا للرياح ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فترة الليل ومساء اليوم في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

أمَّا بخصوص موعد ذروة درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، فأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، على أن درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة الذي يوافق أول أيام عيد الفطر فلكيا، ستعود إلى المعدلات الطبيعية تدريجيًا لكنها لن تنخفض بالمعدل الذي شهدته البلاد الأيام الماضية، حيث ستكون بين 27 و28 درجة وقد تصل في بعض الأيام لـ26 درجة لتسود أجواء ربيعية.

 

ولفتت إلى أنه يمكن تخفيف الملابس خلال فترات النهار في ظل ارتفاع درجات الحرارة أما في فترة الليل فيجب اصطحاب جاكت أثناء الخروج ليلا لأننا سنشعر بأجواء باردة.

 

ونصحت المسافرين في فترة الإجازات في أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك بضرورة القيادة بهدوء تام أثناء فترات تكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة، مضيفة أن يومي الإثنين والثلاثاء يشهدان أتربة ورمال مثارة لكنها في غرب البلاد في مناطق مطروح والسلوم وبعض المناطق من سيوة ولن تؤثر على المناطق الداخلية.

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