إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة قنا

أصيب 12 شخصًا معظمهم شباب، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي "قنا_سوهاج" بدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي "قنا_سوهاج"، وأسفر عن إصابة 12 شخصًا بينهم شقيقين، جميعهم من محافظة أسيوط.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من "محمد الأشول عبدالظاهر، 19عامًا، وحسين خالد عبدالحميد، 17 عامًا، وخلف الله خلف صادق، 37 عامًا، ومحمد عبدالخالق عبدالحميد، 23 عامًا، وعماد أحمد عمر، 40 عامًا، ومحمد عبدالظاهر حسان، 23 عامًا، وناصر فرج فوزي، 54 عامًا، وأحمد ناصر محمد، 22 عامًا، وشقيقه محمد ناصر محمد، 24 عامًا، وأحمد صابر هريدي، 24 عامًا، وموسى البريل، 36 عامًا، ومحمد شوقي عبدالظاهر، 17 عامًا، جميعهم من محافظة أسيوط وفي طريقهم للعودة لأسرهم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق آخر كان قد نشب حريق هائل داخل حوش مواشي، اليوم السبت، في عزبة الألفي التابعة لدائرة مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بقنا بنشوب حريق داخل حوش مواشي في قرية عزبة الألفي بمركز دشنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

وبعد الفحص تبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن أي إصابات بشرية، تم السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.