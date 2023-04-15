السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24| يسرا في طريقها للفيوم

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

تعرض قنوات CBC حاليا مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 بطولة النجمة يسرا ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الحالي رمضان 2023 حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا مميزا من الأعمال الدرامية.

 

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24

خلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 يلعب علي وسماح "شطرنج" في منزلهم منتظرين أكرم وفوقية استعدادا لرحلة الفيوم للبحث عن الجدة سوسو.

 

يجلس أكرم أمام علي متحدياً في لعبة الشطرنج ولكنه يسأل أين مكان حصان الشطرنج وهو لا يعرف فيها شيء، تخبر سميحة فوقية أن الأطفال وهم صغار أسهل في تربيتهم وأقل في القلق عليهم، تستغرب فوقية من رأي سميحة في البقاء في مصر وتشرح لها سميحة أنها تشعر بالأمان على أبنائها في مصر أكثر من كندا خاصة بعد أن ضاعوا مرتين ووجدتهم.

تتصل جاكي بسطوحي ويؤكد له وصوله أسفل بيت سميحة وتطلب منه أن ينفذ، يقوم سطوحي بإتلاف سيارة أكرم

 

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مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 لـ يسرا

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

 

كعادته تقدم النجمة الكبيرة يسرا في مسلسلها الجديد 1000 حمدالله على السلامة، عددا كبيرا من الشباب والوجوه الجديدة منهم الفنانة الشابة مايان السيد والفنان آدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة مع مشاركة مميزة من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة مميزة للفنان القدير محمد محمود والفنان الكبير بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم والفنانة إيمان السيد. المسلسل الجديد من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل في تعاون متكرر مع النجمة يسرا والمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

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