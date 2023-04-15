السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 لـ يسرا

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث عن مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24

ونقدم لمتابعي الدستور تفاصيل و مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 على شبكة قنوات سي بي سي ونقدم خلال النقاط التالية مواعيد العرض.

  • عبر قناة سي بي سي العامة: يعرض العمل يوميا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا ويعاد العمل بواقع 3 مرات خلال اليوم على القناة نفسها
  • يعرض العمل على شاشة سي بي سي دراما في تمام السادسة والربع مساء ويعاد العمل 3 مرات خلال اليوم
  • يعرض المسلسل على منصة واتش إت الرقمية بشكل حصري رقميا وتقدم المنصات الخاصة بالقناة العارضة مقاطه صغيرة يوميا.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 23| سميحة تعرف مكان طنط سوسو

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك مع النجمة يسرا في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم ونجوم الكوميديا منهم الفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان الكوميدي محمد ثروت ومشاركة كلا من الفنان القدير محمد محمود وبيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم والفنانة إيمان السيد، والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

وتقدم النجمة يسرا دور الدكتورة سميحة التي تعود من الهجربة بحثا عن حماتها تنفيذا لوصية زوجها الراحل من أجل الحصول على الميراث الذي  يقدر بملايين الدولارات وسط رحلة من المواقف الكوميدية.

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