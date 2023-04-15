السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصلاح انفجار خط مياه شرب بطريق موقف المنصورة بالزقازيق

اصلاح الماسورة
اصلاح الماسورة

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق بسرعة حل اي شكاوى طارئة بمختلف القطاعات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام الاستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق  بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح انفجار خط مياه ٨ بوصه بشارع جانبي من تفريعات شارع عمر شاهين طريق موقف المنصورة بمدينة الزقازيق وشفط المياه المتراكمة من الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لسرعة حل المشكله في أسرع وقت.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

 كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٢ و  ٦٧  لسنة ٢٠٢٠ لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت رئاسة الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبوعميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الحسنيه وشارع حلقه السمك وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وتم توجه الحملة إلى قرية التلين لمتابعة مدى التزام المواطنين بالتعليمات.

 

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