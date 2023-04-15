مصدر في الأهلي لـ"الدستور": كهربا حصل على مهلة 50 يوما لتسديد غرامة الزمالك

أكد مصدر في الأهلي، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول حصل على مهلة جديدة من "فيفا" تصل إلى 50 يوما لتسديد الغرامة الخاصة بنادي الزمالك التي تتخطى 2 مليون دولار بعد رحيله إلى الدوري البرتغالي وقبل عودته للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن كهربا حصل على حيثيات حكم لجنة الانضباط يوم 11 إبريل الجاري وأمامه مهلة جديدة لتسديد الغرامة تصل لـ50 يوما بالإضافة إلى أحقيته في التقدم بطعن على قرار لجنة الانضباط أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 20 يوما من تاريخ حصوله على حيثيات الحكم.

وأشار المصدر إلى أن كهربا بصدد تجميع المبلغ خلال الفترة الحالية من أجل تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك خلال المهلة الجديدة التي حصل عليها لإغلاق هذا الملف بصفة نهائية.