"محمد العدل ليس الأول".. مطالبات بالاعتذار لـمنى زكى بسبب مسلسل "تحت الوصاية"

طلب عدد من المشاهير الاعتذار للفنانة منى زكى بطلة مسلسل تحت الوصاية، وذلك بسبب الهجوم الذي حدث ضدها قبل عرض المسلسل، وبعد أن تم عرضه فى النصف الثاني من رمضان أشاد العديد بالمسلسل، وكان من أبرز من طالبوا بالاعتذار للفنانة منى زكى هم أمير طعيمة ومحمد العدل.

قال محمد العدل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أن تخطئ قولًا أو فعلًا ثم بعدها تدرك أنك أخطأت فتعتذر.. فهذا ما يُسمى بثقافة الاعتذار.. وهي ثقافة يتمتع بها الأسوياء المتسقون مع مبادئهم المعلنة.. وغير المعلنة.. المحترمون لعقائدهم".

وأضاف المنتج محمد العدل: "اعتذروا لـ منى زكى ولكل عناصر تحت الوصاية حتى نحترمكم ونحترم أفكاركم.. ونحن في الانتظار".

وطالب الشاعر الغنائي أمير طعيمة الجمهور بالاعتذار للفنانة منى زكي بعد الهجوم الكاسح عن دورها في المسلسل الرمضاني "تحت الوصاية".

وتساءل طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "هل فيه حد من اللّي هاجموا منى زكي قبل عرض المسلسل اعتذر لها؟ هل فيه حد قال أنا اتسرّعت والمسلسل ما بيهاجمش الحجاب، وإنه طلع ضرورة درامية بتعكس شكل البنت الشعبية البسيطة اللي بنشوفها كل يوم، وإن الشقا اللي كان على وشها في البوستر ده له صلة بمآساتها في المسلسل؟".

وتابع: "حد اتأسف إنه هاجم عمل فني محترم هيؤدي آجلا أو عاجلا إلى تغيير قوانين عفى عليها الزمن بتظلم المرأة؟ حد من اللّي عنده جذور تشدد مقيتة وبيفترض إن الفنان ده كافر ووظيفته هدم المجتمع طلع وسقّف لصناع العمل على وعيهم وحرفيتهم واهتمامهم بتقديم فن هادف يسعى لتغيير المجتمع للأفضل؟ الإجابة: لا".

اختتم الشاعر الغنائي منشوره قائلاً: "محدش هيعتذر ولا هيرد للناس دي حقها، لأن إحنا بقينا فاضيين للشتيمة والهجوم على الناس وتعويض عقد النقص اللّي عندنا بمهاجمة ناس ناجحة ومؤثرة.. برافو كل صناع العمل من كبيركم لصغيركم، ولا عزاء للي في قلوبهم مرض".