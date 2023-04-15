المركز الإقليمى لعلوم الفضاء: ذوبان الجليد فى القطبين خطير جدًا ويُسبب زلازل

حذّر علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، من التغيرات المناخية التي تظهر جليًا في تذبذب الأمطار وسرعة الرياح والأعاصير والانهيارات الجليدية.

وأضاف النهري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن ذوبان الجليد فوق جبال الألب ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، لكن ذوبانه في القطبين ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على حركة الزلازل.

وأكد نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن العالم كله يعاني من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح النهري، أن ذوبان الجليد فوق جبال الألب ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، لكن ذوبانه في القطبين ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على حركة الزلازل.