السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المركز الإقليمى لعلوم الفضاء: ذوبان الجليد فى القطبين خطير جدًا ويُسبب زلازل

جريدة الدستور

حذّر علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، من التغيرات المناخية التي تظهر جليًا في تذبذب الأمطار وسرعة الرياح والأعاصير والانهيارات الجليدية.

وأضاف النهري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن ذوبان الجليد فوق جبال الألب ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، لكن ذوبانه في القطبين ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على حركة الزلازل. 

وأكد نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن العالم كله يعاني من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح النهري، أن ذوبان الجليد فوق جبال الألب ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، لكن ذوبانه في القطبين ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على حركة الزلازل.

التغيرات المناخية الأعاصير التغيرات المناخ المركز الإقليمي تداعيات التغيرات المناخية ذوبان الجليد علوم الفضاء بالأمم المتحدة

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

"الدستور" يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلى مع حارس الزمالك

"افطر واكسب معلومة" مبادرة لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

الخطوط السعودية تعلق رحلاتها مع السودان.. وتعلن تضرر إحدى طائراتها جراء الاشتباكات

الغرفة العربية البرازيلية تكشف عن خطة العمل حتى نهاية 2023

خبير اقتصادي: الغاز المصري جزء من حل مشكلة أوروبا في الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس