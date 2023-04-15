بالأسعار.. "التموين" تطرح كحك وبسكويت ورنجة بمناسبة عيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من كعك وبسكويت تصل إلى 626 طن يوميا، ومن 300 إلى 400 كيلو رنجة يوميا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد شم النسيم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏وشركتي النيل والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وفروع شركات المخابز والمطاحن.

ووجه الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المتابعة اليومية لما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.

من جهتها، أكدت هالة غريب مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة توافر كافة السلع الأساسية استعدادا لعيد الفطر المبارك قائلة أن المخزونات آمنة وتغطي احتياجات المواطنين لما بعد عيد الفطر المبارك.

وقالت غريب إن اللحوم السودانية المبردة متوافرة بالمنافذ التموينية كذلك الدواجن المجمدة البرازيلية بالإضافة إلى الأسماك المملحة، لافتة إلى استمرار صرف سلع مقررات شهر أبريل الجاري بنسبة تصل إلى 65٪.

وأكدت غريب تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع حيث تم إلغاء إجازات مفتشي التموين على مستوى المحافظة لضمان تشديد الرقابة وشن الحملات الصباحية والمسائية.

وقالت غريب إنه يتم التنسيق بين المخابز البلدية على مستوى الإدارة التموينية، بحيث يكون هناك مخبز بلدي ينتج خبز مدعم للمواطنين في كل منطقة وذلك عند تقديم المخابز الأخري في تلك الإدارة في الحصول على إجازة خلال عيد الفطر لتوفير الخبز المدعم للمواطنين من خلال مخابز أخرى في نفس المناطق السكنية.

وأوضحت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم صرف حصة 3 أيام من الدقيق مقدما للمخابز البلدية العاملة خلال أيام عيد الفطر.

من جهته، أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جوله تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع للشركة في المهندسين بالجيزة، أنه يتم يوميا ضخ من 1 إلى 2 طن من الكحك والبسكويت والرنجة لكل فرع تابع للشركة بعدد 313 فرعا في القاهرة والجيزة.

وأضاف أبو مندور أن هناك مخزون استراتيجي من السلع بالمخازن الفرعية يصل إلى 3 أشهر، وبنحو 6 أشهر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد أن الفروع الاستهلاكية التابعة للشركة مستمرة في فتح أبوابها للمواطنين خلال يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأشار أبومندور إلى أنه يتم ضخ كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك في 500 منفذ جمعيتي تابع للشركة إضافة إلى 42 سيارة متنقلة.

وباع كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ110 جنيهات، والغريبة السادة بـ140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ150 جنيها والبتي فور العادي بـ110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيها. ‏

إضافة إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و ‏الـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

كما يتم طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ2 كيلو بـ250 جنيها، ‏الـ3 كيلو بـ380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏