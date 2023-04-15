نقيب الصحفيين يخاطب "الأعلى للإعلام" بشأن صرف بدل التدريب لجميع أعضاء النقابة

أرسل الكاتب الصحفي خالد البلشي خطابين للكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بشأن صرف بدل التدريب لكل الصحفيين أعضاء النقابة العاملين داخل مصر أيًا كانت جهة عملهم، لإخطارهم بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفه.

وقال في خطابه: "أود أن أعرب لكم عن عميق امتناني لحرصكم الدائم على حل مشاكل الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، وبناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية في مارس ٢٠٢٣، بشأن بدل التكنولوجيا وصرفه بموجب عضوية النقابة وفقًا للقرار (٦) والذي ينص على تأكيد الجمعية العمومية على قرار مجلس نقابة الصحفيين، بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن صرف بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء الصحفيين المقيمين داخل مصر والمقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، بموجب عضويتهم للنقابة أيًا كانت جهة عملهم، وتكليف مجلس النقابة القادم بمواصلة الجهود لتحقيق ذلك على أرض الواقع".

واستكمل البلشي : «لذلك نأمل في اتخاذكم الإجراءات اللازمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل البلاد بموجب عضويتهم أيًا كانت جهة عملهم».