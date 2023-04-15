السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تكشف مصير الطالب المتغيب عن حضور الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطالب المتغيب عن حضور الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تغيبا كاملا بعذر مقبول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يعقد للطالب المتغيب عن حضور الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، تغيبا كاملا بعذر مقبول، ان يعقد له اختبار تكميلي في موعد عقد اختبار الدور الثاني، على أن تحسب له الدرجة الكلية للفصل الدراسي الثاني كاملة عن الاختبار التحريري فقط.

جدير بالذكر، أن تغلق المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمدارس المصرية اليابانية، باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024، اليوم السبت.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية والمدارس المصرية اليابانية حتى يوم 15 أبريل، بعد أن أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024-2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg.

وأتاحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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