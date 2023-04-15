إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالإسماعيلية

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، اليوم السبت، 3 حالات تعدٍ بنطاق المركز، حيث تم تنفيذ إزالة لبناء بدون ترخيص مقام على أرض زراعية، عبارة عن سور من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء، بطول ١٢ مترًا وارتفاع ٣ أمتار، بقرية المحسمة الجديدة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمخلفات البناء.

كما تم ردم قواعد لدور أرضي على مساحة ١٠٠ متر، لبناء بدون ترخيص، بعزبة المسخوطة، وفي قرية المنايف، تم فك شدة خشبية لسمل، على مساحة ١٠٠ متر، لبناء بدون ترخيص.

وتمت الإزالة في حضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.