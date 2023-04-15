السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. غلق باب تسجيل استمارة 1 سرى للعاملين بمدارس الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب تسجيل استمارة 1 سرى للعاملين بالمدارس الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، الراغبين فى الترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، اليوم السبت. 

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة 1 سرى منذ مارس الماضى.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن موافقة وزير التعليم علي إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023م.

ونص الخطاب الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم، على أنه حرصاً من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ وتنفيذا لتعليمات وزير التعليم.

ووافق الوزير على إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة (1 سري) لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي ۲۰۲۲ /۲۰۲۳ بدءا من يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۳/۱ طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر (قانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧)، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل (كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي، إلخ) ويتم ترشيح المعاونين (الإداريين) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.

وأكد الخطاب على ضرورة الالتزام بمايلي:

1. التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية والإعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني الموضح بعاليه.

2. التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية طبقاً للفئات المشار إليها بعاليه.

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