غداً.."تجليات رمضان بين الشعر الشعبي وشعر العامية"بـ"الأعلى للثقافة"

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمسية الشعرية الرمضانية الثانية بعنوان "تجليات رمضان بين الشعر الشعبي وشعر العامية" وذلك في تمام التاسعة مساء الأحد 16 أبريل الحالي بقاعة المجلس.

وتبدأ الأمسية بكلمة الشاعر مسعود شومان (عضو لجنة الشعر) بعنوان "رمضان في التراث والمأثور الشعبي"، وكلمة الشاعر جابر بسيوني بعنوان (رمضان في الشعر).

ويشارك بها الشعراء: إيهاب البشبيشي، وحاتم مرعي، وطارق الدسوقي، وعمر مكرم، ومحمد رؤوف، ويديرالأمسية: الشاعر مسعود شومان.

مسعود شومان، شاعر وباحث مصري من مواليد 16 يناير 1966، له إسهامات ثرية في الشعر العامي، وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية والمتابعين له، كما له دراسات مهمة في حقلى الدراسات الشعبية والأنثروبولوجية.

مسعود شومان

عمل مسعود شومان مديرًا عامًا للإدارة العامة للثقافة العامة والإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ومديراً لتحرير جريدة مسرحنا ورئيسا لللإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين ورئيسا للإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيسا للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ويعمل الآن رئيسا للجنة الاستشارية العليا لأطلس المأثورات الشعبية ورئيسا لتحرير مجلة الثقافة الجديدة.

وكان قد نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمسية الشعرية الرمضانية الأولى بعنوان تجليات رمضان بين الشعر الشعبي وشعر العامية وذلك في تمام التاسعة مساء يوم 5 أبريل الماضي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وأدار الأمسية: الشاعر يسري حسان، وكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر بعنوان "رمضان في شعر الفصحى"، ويشارك بها الشعراء: أحمد سراج، وأشرف عامر، وأمين حداد، ومحمد حسني، ومحمد مطر، ثم تخنتتم الندوة بفقرة غنائية للفنان عهدي شاكر.

وتم بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.