السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين وحشيش بحوزة تاجري مخدرات بالقاهرة

هيروين وحشيش
هيروين وحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال استقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة دار السلام مخدر الهيروين

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