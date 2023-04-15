جهاز المخابرات العامة السوداني يعلن "الدعم السريع" قوة متمردة

أعلن جهاز المخابرات العامة السودانية، السبت، قوة الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “قوة متمردة”، داعيا الشعب السوداني إلى الحيطة والحذر.

وأكدت المخابرات العامة في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع “تويتر” أن “الدعم السريع قوة متمردة”.

وتجري الآن اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وسط إغلاق للمجال الجوي توقف حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة.

وأكد الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع “متمردة” هاجمت مقرات القوات المسلحة وتنشر الأكاذيب بشأن الجيش.