السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف مدى تأثر اجتماعات مجموعة السبع 2023‎‎ بانفجار واكاياما

مجموعة السبع
مجموعة السبع

كشف الباحث في الشأن الآسيوي الدكتور طلعت سلامة، مدى تأثير انفجار مدينة واكاياما، على استضافة اليابان لاجتماعات مجموعة السبعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا يوجد أي تأثير على عقد واستضافة اجتماعات مجموعة السبع، في اليابان بعد حادث الانفجار.

وأضاف: "مثل تلك الحوادث تكون فردية، ولا تستدعي الوقوف عليها، لافتا إلى تشديد الإجراءات الأمنية في أوقات عقد القمم الكبيرة".

وكانت اعتمدت اليابان، أماكن انعقاد الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع لعام 2023، التي تستضيفها مدينة هيروشيما، إذ أن هناك 14 مكانا للاجتماعات الوزارية.

 ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في محافظة ناجانو، فيما يجتمع وزراء مالية المجموعة في محافظة نيجاتا، ووزراء العلوم والتكنولوجيا في محافظة مياجي، فيما سيجتمع وزراء الشؤون الداخلية والأمن لمجموعة الـ7 في محافظة إيباراكي، وفي محافظة أوساكا يلتقي وزراء التجارة، أما عن وزراء الصحة لمجموعة الدول السبع يجتمعون في محافظة ناجازاكي.

واكاياما انفجار واكاياما اليابان رئيس الوزراء اليابانى اجتماعات مجموعة السبع

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

ضبط المتهمين بتصنيع الأدوية المضروبة في القاهرة

الجيش السودانى يصنف "الدعم السريع" "قوات متمردة" ويشتبك معها فى مناطق استراتيجية

إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

مخرج "ضرب نار" لـ«القاهرة الإخبارية»: كتبنا المسلسل 10 مرات لذلك السبب

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس