السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الفطر 2023 وأبرز رسائل التهنئة

اجازة
اجازة

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من المواطنين لمعرفة موعد الإجازات الرسمية خلال العيد استعدادًا له.

ويبحث الكثير من المواطنين بمحافظات مصر على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ وعدد أيام الإجازة.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ وأبرز رسائل التهنئة للأقارب والأصدقاء.

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣

1- يوم الجمعة الموافق 14 أبريل.. عطلة أسبوعية

2- يوم السبت الموافق 15 أبريل.. عطلة أسبوعية

3- يوم الأحد الموافق 16 أبريل.. إجازة عيد القيامة للعاملين في البنوك وللأقباط

4- يوم الإثنين الموافق 17 أبريل.. إجازة شم النسيم

5- يوم الخميس الموافق 20 أبريل.. وقفة عيد الفطر إجازة رسمية

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

أعلن رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر، وقال في بيان رسمي إن جميع الموظفين في القطاع العام إجازة رسمية تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل آخر أيام شهر رمضان، حتي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، ليصبح عدد أيام إجازة عيد الفطر 6 أيام متواصلة، في القطاع العام والخاص.

موعد صلاة عيد الفطر فى القاهرة 2023

أبرز رسائل التهنئة بحلول عيد الفطر 2023

  • يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى أن يجعل أيامكم سعيدة، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، وأنتم في أحسن حال.
  • ختم الله شهركم بالرحمة والغفران وتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعلنا واياكم من عتقائه من النار وجعل ختام صومكم عبادة والعيد لكم فرحة وسعادة أبادلكم التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله سبحانه أن يعيده عليكم وعلى أسرتكم الكريمة باليمن والخير والبركات.
  • اللهم ادخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب من أحب، واجعله عيدًا سعيدًا عليهم جميعًا.
  • أهنئك بمقدم العيد وأيامه وحاولت أسابق الناس.. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس.. وأقولك كل عام وأنت بخير.. يا مشعل الرقة والإحساس.
  • كما تضيء النجوم سماء الليل، يضيء العيد حياتنا، عيد مبارك لكم ولعائلتكم.
موعد إجازة عيد الفطر موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ عيد الفطر إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ إجازة عيد الفطر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

ضبط المتهمين بتصنيع الأدوية المضروبة في القاهرة

الجيش السودانى يصنف "الدعم السريع" "قوات متمردة" ويشتبك معها فى مناطق استراتيجية

إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

مخرج "ضرب نار" لـ«القاهرة الإخبارية»: كتبنا المسلسل 10 مرات لذلك السبب

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس