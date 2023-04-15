موعد إجازة عيد الفطر 2023 وأبرز رسائل التهنئة

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من المواطنين لمعرفة موعد الإجازات الرسمية خلال العيد استعدادًا له.

ويبحث الكثير من المواطنين بمحافظات مصر على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ وعدد أيام الإجازة.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣ وأبرز رسائل التهنئة للأقارب والأصدقاء.

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣

1- يوم الجمعة الموافق 14 أبريل.. عطلة أسبوعية

2- يوم السبت الموافق 15 أبريل.. عطلة أسبوعية

3- يوم الأحد الموافق 16 أبريل.. إجازة عيد القيامة للعاملين في البنوك وللأقباط

4- يوم الإثنين الموافق 17 أبريل.. إجازة شم النسيم

5- يوم الخميس الموافق 20 أبريل.. وقفة عيد الفطر إجازة رسمية

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

أعلن رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر، وقال في بيان رسمي إن جميع الموظفين في القطاع العام إجازة رسمية تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل آخر أيام شهر رمضان، حتي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، ليصبح عدد أيام إجازة عيد الفطر 6 أيام متواصلة، في القطاع العام والخاص.

أبرز رسائل التهنئة بحلول عيد الفطر 2023