السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والذروة الثلاثاء

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 15-4-2023.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن البلاد تشهد منذ أمس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مستمر اليوم، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 29 درجة خلال فترة النهار.

وتابعت: "متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وذروة الارتفاعات ستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة".

وأشارت غانم إلى أن ذلك بسبب تأثرنا بمصادر كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، مما يزيد من الإحساس بالأجواء المائلة للحرارة.

وأوضحت أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، متابعة: "درجات الحرارة خلال فترات الليل بدأت تتحسن عن الأيام الماضية لكنها ستظل مائلة للبرودة".

وواصلت: "متوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية يوم الجمعة، لكن لن يحدث انخفاض كبير مرة أخرى في درجات الحرارة حيث تصل إلى 26 درجة".

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