السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات الزلازل تُسجل هزة أرضية جديدة في الغردقة بقوة 3.09 درجة ريختر

هزة أرضية
هزة أرضية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هزة أرضية جديدة فجر اليوم في البحر الأحمر بالقرب من الغردقة.

وبلغت قوة الهزة 3.09 درجة على مقياس ريختر، بعد الهزة الأولى التي وقعت قبلها بساعتين ووصلت قوتها ل 4.57 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية في الساعة الثالثة و38 دقيقة بتوقيت القاهرة، في البحر الأحمر، على بُعد 37 كيلومتر من الغردقة، وعلى عمق 21 كيلومتر.

وكان معهد الفلك أصدر بيانًا سابقًا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية الأولى التي وقعت بالغردقة، وقال فيه إن محطات الزلازل سجلت هزة أرضية على بُعد 37 كيلومتر شمال شرق الغردقة، بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد في بيانه إن مواطنون شعروا بالهزة الأرضية الأولى (وفقما ورد للمعهد)، دون ورود ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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