السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"مفاجات سعيدة".. حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 15 أبريل 2023، لمواليد الأبراج النارية.

الحمل

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم جديداً وبعض المفاجآت السارة إذا وجدت نفسك متعباً.
عاطفياً: لا تحاول تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكناً.
صحياً: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.


الأسد 
مهنياً: قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات سلبية بعض الشيء.
عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً.
صحياً: يجب التنبّه للعيون والقلب، لأن الفترة ملائمة للالتهابات التي قد تسبب مضاعفات.

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القوس 
مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً خاصة تأتي عبر بعض الأصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام شيئاً من السعادة.
عاطفياً: شيء جديد يولد في حياتك العاطفية او يأتيك القدر بمفاجأة سارّة لم تكن تتوقعها على الإطلاق، فينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب.
صحياً: عليك الاحتراس إذا كنت تعاني القلب أو معرضاً لذلك، لا تهمل أساليب الحيطة والحذر.


حظك اليوم.. صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعون، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

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