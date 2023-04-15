"أوردهم سره الباتع".. تفاصيل نضال شيوخ البلد ضد المستعمر الفرنسى

أورد مسلسل سره الباتع أدوارًا مهمة لشيوخ البلد ضد المستعمر الفرنسي، والحقيقة أن مشايخ القرى لعبوا دورًا مهما في هذه المقاومة، وقادوا الفلاحين في معارك قصيرة ضد الحملة الفرنسية فأنهكوا أطرافها، وفي التقرير التالي نبرز أهم شيوخ البلد الذين كان لهم دور في مقاومة الحملة الفرنسية.

أبو شعير شيخ قرية عشما

ذكر المؤرخ الكبير الجبرتي طرفًا من سيرة أبوشعير- والذي نسب اسمه لكفر عشما فيما بعد- في تدوينه لآثار الحملة الفرنسية، وأبو شعير هو من ألحق العديد من الهزائم بجيش الفرنسيين، كان ينطلق من المنوفية ليدك الحصون ويضرب ضربته بسرعة ويعود منتصرًا، حتى أن نابليون بونابرت قرر إقالة الجنرال "زايونشك"، وهو الذي كان متوليًا لمنصب "قومندان" المنوفية، وأجلس مكانه الجنرال لانوس داهية الحرب الفرنسية، وكانت أولى مهامه هي القضاء على المناضل الكبير أبو شعير عشما.

يذكر الجبرتي، أنه في يوم 20 أكتوبر 1798 قاد الجنرال لانوس كتيبة كبيرة إلى "كفر عشما" بالمنوفية، منتصف الليل، وكانت خطة الجنرال لانوس تطويق الكفر من كل جانب لا الهجوم المباشر حتى لا يقعوا في الكمائن التي وضعها الداهية أبو شعير، وعندما وصل لانوس إلى قصر أبو شعير وكان به الكثير من المقاتلين ومدججًا بالسلاح دارت معركة استمرت عدة ساعات انتهت بهزيمة أبي شعير واتجه الأخير إلى ترعة خلف القصر وقرر العوم حتى يصل إلى الشاطئ الآخر ومن هناك يلملم أشتات المقاومين ويعيد الكرة على الفرنسيين، لكن خطة أبوشعير لم تنجح، حيث رصده الفرنسيون وأطلقوا عليه الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.

كانت الخطة التي وضعها الفرنسيون لمقتل أبوشعير ناجحة، وكان نابليون يضعها ضمن أولوياته القصوى، وكان يرى أنها أمرًا ضروريًا لإنهاء فكرة المقاومة نفسها لدى أهل المنوفية، فأبو شعير عشما كان غنيًا يسعفه ماله في الإنفاق على المقاومة غير أنه جمع أكثر من 1200 مقاتل من كفور المنوفية وسلحهم لحرب الفرنسيين.

ولم يغفل الجنرال لانوس مسألة المباغتة في قتل أبي شعير، فقال في رسالته إلى نابليون: "لولا مفاجئتي لأبي شعير في قريته لما استطعت أن أنتصر عليه، لو كان علم بمقدمنا لأصاب منا الكثير وألحق بنا الأذى".

حسن طوبار

في محاولة لإخضاع إقليم المنصورة، اصطدمت القوات الفرنسية بمقاومة ثلاثة من أعيان القرى، هم الشيخ حسن طوبار، والأمير مصطفى، وعلي العديسي، وحدثت معركة كبيرى عند الجمالية عندما حاولت القوات الفرنسية القضاء على المقاومة في هذه المناطق، وفي هذه المعركة خسر الفرنسيون عددًا من القتلى والجرحى.

سليمان الشواربي

وعقب إخماد ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798، قامت وحدات من الجيش الفرنسي بالطواف بالقرى المجاورة للقاهرة التي شاركت في الثورة للبحث عن مشايخ القرى والأعيان الذين شاركوا أو حرضوا على الثورة في القاهرة، وقبضت على مجموعة منهم فأعدم البعض واعتقل البعض الآخر، وكان من بين من أعدموا الشيخ سليمان الشواربي شيخ ناحية قليوب الذي قال عنه الجبرتي أنهم وجدوا مكتوبًا أرسله وقت الثورة إلى قرية سرياقوس ليشارك أهلها في الثورة.

سره الباتع

أما عن مسلسل سره الباتع فهو مسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وكتب لها السيناريو والحوار المخرج خالد يوسف، وتدور أحداثها ما بين عالمين متوازيين يربط ما بينهما سر مقامات السلطان حامد، وتحكي سيرة المناضل حامد الذي قام بنضال كبير ضد الفرنسيين وأسر قائدهم، والعديد من الأحداث.

ومسلسل سره الباتع من بطولة كل من أحمد صلاح السعدني، وأحمد فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود قابيل، وحسين فهمي، وحنان مطاوع وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وخالد الصاوي، والعديد من النجوم.