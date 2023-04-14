مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. حامد يتوقع خيانة الشيخ شهاب وقنديل

ينتظر المشاهدون عرض الحلقة 24 من مسلسل سره الباتع، والتي تدور أحداثه حول هيمنة الاحتلال الفرنسي على القرى المصرية، ويحاكي المسلسل قرية شطانوف تحديدًا، نظرًا لكونها بطلة رواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، وبطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم حنان مطاوع، وأحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، و أحمد عبدالعزيز.

مسلسل سره الباتع الحلقة 24

حامد يتوقع خيانة الشيخ شهاب، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، في كواليس الحلقة الـ 24 من مسلسل سره الباتع، إذ يشعر الجميع بأن قنديل، والذي يجسد دوره أحمد محمد ماهر، خائن، إلا أن حامد يطلب منهم الإنتظار، والصبر.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع"

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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