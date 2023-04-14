وردت في مسلسل سره الباتع.. كيف عبر علماء الحملة الفرنسية عن عظمة مصر؟

في مسلسل سره الباتع يورد العالم كليمونت "حسين فهمي" أقوال كثيرة عن عظمة وحضارة مصر التي قدرها كعالم بعيدًا عن رؤية الجنرال بونابرت وقادته للفلاحين المصريين.

كان كليمونت يعامل المصريين على أنهم مهد هذه الحضارة العظيمة، وهي الحضارة التي أبهرت العلماء الفرنسيين الذين وفدوا مع الحملة الفرنسية ودونوا رؤيتهم في موسوعة وصف مصر.

دوفولني

يورد الكاتب وجدي رمضان اقوال علماء الحملة الفرنسية في مقال نشره بمجلة أوان، يقول فيه:" من بين علماء الحملة كان العالم الكبير "دوفولني" والذي وصف الأقصر وقبابها وأبراج الحمام فوق البيوت كما وصف الأقمشة وقال دوفولني في هذا الأمر:" كنا نشعر بالسعادة عندما نفكر في اننا سننقل كل ثمار العلم القديم وانجازا لمصريين إلى وطننا، وقد كان ذلك فتحًا حيقيقيًا حاولنا إنجازه باسم الفنون وسنعطي أخيرًا وللمرة الاولى فكرة دقيقة وكاملة عن الآثار التي لم يتحدث عنها كثير من الرحالة القدامى والمحدثين بشكل مرض وسنحقق أمنيات عبر عنها أكبر خطبائنا بهذها لكلمات الرائعة" أي قوة وأي فن جعلا من هذا البلد أروع مكان في العالم، بل أي جمال لا يمكن أن نجده هنا إذا كنا نستطيع لوصول إلى المدينة الملكية بعد أن وجدنا أشياء أكثر روعة ونحن بعيدون عنها".

جولوا ديفيليه

وينتقل للحديث عن العالم الفرنسي جولوا ديفيليه فيقول: "كان العلماء الفرنسيين شهود على عظمة ورفعة الفنان المصري كما قال جولوا ديفيليه، وجولوا ديفيليه هو مهندس الطرق والكباري لمعبد هابو أكد أن ضخامة المعبد يؤكد أن مؤسسه أرادوا أن يجعلوه غير قابل للهدم وأن المعماريين المصريين الكلفين ببناءه بذلوا جميعا كل جهودهم لينتقل هذا الأثر من جيل إلى جيل، ويضيف: "أي انطباع حي وعميق يمكن ان ينتجه احترام هذا المكان على القدماء المصريين الذين كان كل شئ عندهم له معنى صوفي ديني".

بلين

أورد المؤرخ بلين من كتابه التاريخ الوطني أن شكل المسلات انما هو محاكاة لأشعة الشمس وأن كلمة أبيليسك من اللغة المصرية القديمة لا تعني إلا أشعة الشمس، وأن المصريين كانوا أمة عظيمة الارتباط بالعبادة والدين وأن مظاهر الحياة الحضارية عندهم كانت تعكس باختصار روحا واحدة كانت تسودهم جميعًا.

مسلسل سره الباتع

أما عن مسلسل سره الباتع فهو قصة الكاتب الكبير يوسف إدريس، وعالجها دراميًا وكتب لها السيناريو والحوار المخرج خالد يوسف، ومسلسل سره الباتع من بطولة حسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وبيومي فؤاد واحمد وفيق وعمرو عبد الجليل والعديد من النجوم.