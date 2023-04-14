هالة صدقي لـ"الدستور": شخصية الحاجة "وصيفة" الأقرب لقلبي.. ومحمد رمضان نجم كبير

كشفت النجمة هالة صدقي عن كواليس تصوير مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان والمعروض حاليا عبر شبكة قنوات “دي إم سي” الفضائية وتقدم خلاله شخصية “وصيفة” والدة محمد رمضان.

وقالت هالة صدقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها لم تعاني في تجسيد شخصية الحاجة “وصيفة” خاصة أن لديها في دائرة علاقاتها شخصيات مماثلة.

وأضافت أنها تحمست لتقديم تلك الشخصية التي تجمع بين صفات الأم والحما الطيبة والشريرة في ذات الوقت وتحمل بداخلها مشاعر مختلفة في نفس المشهد فهي شخصية جديدة عن أي عمل قدمته من قبل، وأكدت: “من الشخصيات المقربة لقلبي على مدار مسيرتي الفنية”.

وتابعت: “محمد رمضان نجم كبير ويملك موهبة طاغية ظهرت بشكل واضح خلال الكواليس”.

وأكدت أن “جعفر العمدة” لم يكن تجربتها الأولى مع محمد رمضان فقد تعاونا من قبل في فيلم "اخر ديك في مصر" والذي عرض بالسينمات في عام 2017، مؤكدة ان التعاون هذة المرة في مسلسل "جعفر العمدة" اكثر عمقا ونضجا.

وعن كواليس التصوير قالت: “كانت ممتعة بشكل كبير فكنت أشعر براحه كبيرة اثناء الذهاب لتصوير مشاهدي وجميع ابطال العمل والفنانين المشاركين فيه كانوا اسرة واحدة وتجمعهم روح وطاقة إيجابية ودافع لخروج عمل قوي للمشاهد المصري والعربي فكل ممثل في هذا العمل قام بدوره على أكمل وجه”.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 ، عبرت “عايدة” عن مخاوفها لـ"وصيفة"، مؤكدًة أنها تخشى من ردة فعل "جعفر" بعد إخفائها خبر وفاة والدها والذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، لترد "وصيفة": “جعفر شخصيته غامضة فهناك اشياء صغيرة تغضبه بشدة وأخرى كبيرة ولكنها لا تغضبه”.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قناة DMC دراما عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

مسلسل جعفر العمدة عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة 10.15 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا، فيما تعرض الساعة 6.20 مساء عبر منصة WATCH IT الرقمية.

تردد قناة “دي إم سي” على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.



