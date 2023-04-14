الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. القصة الكاملة لحقيقة خطف نجل محمد رمضان

جعفر العمدة
جعفر العمدة

كشفت أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، التي عرضت اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات دي إم سي القصة الكاملة لحقيقة خطف ابن “جعفر” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان وذلك منذ 19 عاما.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

وظهرت في أحد المشاهد “دلال” الزوجة الثانية لـ"جعفر" التي تجسد دورها الفنانة ايمان العاصي وهي تتذكر لما فعلته في عام 2014 أثناء وضعها خطة لخطف نجل “جعفر” من زوجته الأولى “ثريا” التي تجسد دورها الفنانة مي كساب، وإيهامه بأنها حامل بالرغم من أنها عاقر لا تنجب بسبب الغيرة من “ثريا”.

وظهرت “دلال” وهي تتفق مع بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر على خطف ابن “جعفر” يوم ولادته، كما ظهرت وهي تتفق مع أحد الأطباء للكذب عليه بأنها حامل كما خططت لحكاية وهمية بأنها فقدت جنينها بعد تعدي أحد الأشخاص عليها.

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة دي ام سي دراما

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب مباشرة.
  •  الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي ام سي العامة

  • البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة واتش ات الرقمية

  • تعرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية الساعة 6.20 مساء.

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أحداث مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى داخل حي السيدة زينب حول جعفر العمدة- محمد رمضان المتزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويقابل خلال مشواره "عايدة"- زينة- ويتعرف عليها ويتزوجها لتكون الزوجة الرابعة.

ويعيش جعفر العمدة مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من الفنانين وهم كل من:

  • محمد رمضان - مي كساب - إيمان العاصي - هالة صدقي - زينة - منذر رياحنة
  • أحمد داش - عصام السقا - فريدة سيف النصر - جوري بكر -  طارق النهري
  • مجدي بدر - أحمد فهيم - عماد صفوت - لمى كتكت - بيومي فؤاد
  • تأليف وإخراج محمد سامي- إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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