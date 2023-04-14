مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. سلوى عثمان تنفي علاقتها ببلال شامة

قرر محمد رمضان أن يسافر إلى الإسكندرية لمقابلة الفنانة سلوى عثمان التي تظهر بشخصية خالة “سيف” الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش وذلك ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 اللقاء الأول الذي يجمع محمد رمضان الذي يجسد دور "جعفر" بالفنانة سلوى عثمان والذي ذهب لمقابلتها لمعرفة علاقتها ببلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر بعد ان تقابلا به في منزل ابن اختها “سيف” والذي اعترف بأنه يعتبر أحد أقاربهم ولم يشاهده إلا مرة واحدة.

فيما نفت سلوى عثمان معرفتها ببلال شامة وانه ليس من اقاربهم وأن والدة سيف المتوفاه لم تحكي لها شيئا عنه من قبل.

وكانت الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة بدأت بلقاء “جعفر” ببلال شامة في منزل “سيف” وقام محمد رمضان بملاحقته وضربه لمعرفة أين مكان ابنه الذي اختطفه منذ 19 عاما وأخبره شامة أن من قام بطلب خطف ابنه منه أحد من أهل منزله وأن ابنه عايش وليس ميتًا وحاول مساومته على مبلغ مالي لإخباره أين ابنه إلا أن رمضان قام بضربه أكثر.

وحاول سيف أن يحوش بينهما بسبب أن شامة كاد أوشك أن يموت من الضرب إلا أن رمضان قام بإبعاده من أجل إجبار شامة على الاعتراف أين ابنه، إذ سبق وقال رمضان إنه من قبل أن يرى خاطف ابنه بمجرد النظر في عينيه سيعرفه.

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مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد.