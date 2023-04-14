الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. الحزن يسطير على زوجات محمد رمضان

جعفر العمدة
جعفر العمدة

حالة من الحزن حلت على كل من زوجات "جعفر" الذي يجسد دوره محمد رمضان وهم كل من “ثريا” التي تجسد دورها مي كساب، و"نرجس" التي تجسد دورها منة فضالي، و"دلال" التي تجسد دورها إيمان العاصي وذلك ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 المعروض عبر قناة دي إم سي الفضائية.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

وجمع مشهد ضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 ، بين زوجات جعفر العمدة الثلاثة في الحلقة 23 “ثريا” و"نرجس" و"دلال" وهما يجلسون على طاولة الطعام ويخيم عليهم حزن شديد وذلك بسبب انشغال زوجهم “جعفر” الفترة الأخيرة عنهم وعدم تواجده في المنزل طوال الوقت.

وتألقت الفنانة منة فضالي التي تجسد دور الزوجة الثالثة لـ"جعفر" في هذا المشهد ضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 والتي ابكت فيه وهي تتحدث عن تدهور علاقتها بزوجها الفترة الاخيرة وانها عندما تزوجت “جعفر” تنازلت عن اشياء عديدة واهمها الأمومة بعد أن أجبر “جعفر” جميع زوجاته بعدم الإنجاب.

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مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على شبكة قنوات دي إم سي الفضائية في المواعيد التالية:

  • في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.
  • في تمام الساعة 6:15، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا على قناة DMC دراما.

تردد قناة دي إم سي لمشاهدة جعفر العمدة  على النايل سات 

التردد: 12092.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويضم مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من نجوم الفني بجانب الفنان محمد رمضان، أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

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