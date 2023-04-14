مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. صدمة محمد رمضان بعد علمه بوفاة والد زينة

بدأت منذ قليل، الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان عبر قناة دي ام سي دراما.

وحلت على “جعفر العمدة” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان صدمة كبيرة بعد أن قام “نعيم” الذي يجسد دوره الفنان عصام السقا بالاتصال به وإخباره أن والد زوجته الرابعة “عايدة” التي تجسد دورها الفنانة زينة توفي منذ فترة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

وبالرغم من أن “جعفر” لم يعلم بهذا الخبر بعد أن أخفته عليه زوجته “عايدة” إلا إنه كذب على نعيم وأخبره أنه يعلم بالأمر وقام بالبكاء بعد أن أغلق الهاتف معه لصدمته في “عايدة” خاصة وأنهما يعيشان هذه الفترة قصة حب كبيرة.

مسلسل «جعفر العمدة» بطولة: محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يتزوج بـ3 سيدات، ويقوم بالبحث عن ابنه المفقود من زوجته الأولى «ثريا»، والذي تم اختطافه من المستشفى قبل أكثر من 19 عامًا، ويلتقي «عايدة» التي تقدم دورها الفنانة زينة، ويطلب منها الزواج في ظل شروط معينة.

مواعيد "جعفر العمدة" الحلقة 21

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

تردد قناة دي إم سي لمشاهدة جعفر العمدة على النايل سات

التردد: 12092.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500

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