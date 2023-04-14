الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. "دلال" تكتشف حمل "عايدة" بعد تفتيش غرفتها

جعفر العمدة
جعفر العمدة

قررت “دلال” التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي أن تقوم بتفتيش غرفة “عايدة” الزوجة الرابعة لـ"جعفر" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان وذلك ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

واعتادت “دلال” على تفتيش غرفة “عايدة” من الحين للأخر لشكها أنها تخبئ أمر ما وعدم ارتياحها لها وأثناء تفتيش الغرفة، ضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 اكتشفت سر حمل “عايدة” بعد أن رأت نتيجة التحاليل الخاصة بها وحلت عليها صدمة كبيرة.

وأثناء تواجد دلال داخل الغرفة وتفتيشها قامت عايدة بدخول المنزل وحاول “ثريا” التي تجسد دورها الفنانة مي كساب أن تقوم بتعطليها لحين خروج “دلال” من الغرفة إلا أنها فشلت في هذا الأمر واكتشفت عايدة أن دلال داخل غرفتها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. صدمة محمد رمضان بعد علمه بوفاة والد زينة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 على DMC دراما.. مواعيد العرض والأحداث

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة إذ يتم عرض مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما يعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا.

تردد قناة “دي إم سي” لمشاهدة جعفر العمدة  على النايل سات 

التردد: 12092.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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