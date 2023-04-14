"تعليم الوادى الجديد" يعلن نتائج مسابقتي المجلة الإلكترونية والتقرير الإلكتروني

أعلن المهندس سيد عبد العزيزعطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن نتائج مسابقتي المجلة الإلكترونية والتقرير الإلكترونى للعام الدراسى 2022_2023م والتى جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام الصحافة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم، أنه جرى تقييم المسابقة لجميع الادارات التعليمية، والتى أسفرت عن فوز مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة السلام الجديدة للتعليم الأساسى بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية، وفوز مدرسة موط الثانوية للبنات بالمركز الأول للمرحلة الثانوية، وفوز مدرسة موط الزراعية بالمركز الأول للتعليم الفنى بالمجلة الإلكترونية.

أما بالنسبة للتقرير الالكترونى، فقد فاز بالمركز الأول مدرسة الخارجة الثانوية للبنات، والمركز الثانى مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بالخارجة، والمركز الثالث مدرسة موط الزراعية بالداخلة.

كما أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز مدرسة البستان الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية بكأس بطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بطل الدورى للتربية الخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركته اللقاء النهائى للبطولة الرمضانية يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

ووجه وكيل التعليم، الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل من توجيه عام التربية الرياضية والموجهين الأوائل بالإدارات لتعاونهم الجاد والمثمر فى انجاح الدورة منذ بداية إنطلاقها.