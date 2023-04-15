الرابع والعشرين من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 15 أبريل 2023

مع أواخر شهر رمضان المبارك حرص المواطنين على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15 أبريل 2023 في اليوم الرابع والعشرين من رمضان، مع استقرار أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري، وذلك يكون استمرارا لحالة الاستقرار التي قد شهدها سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15 ابريل 2023

وتنشر "الدستور" أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15- 4- 2023 في بعض البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث قد أصدره كل بنك قبل البدء في الإجازة الأسبوعية.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 15 أبريل 2023 في البنك الأهلي

وجاء آخر تحديث لأسعار الدولار في البنك الأهلي المصري وفي بنك مصر مبلغ 30.75 جنيه للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الدولار بالبنك المركزي عند مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم السبت 15 ابريل 2023 في بنك قناة السويس 30.85 للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم السبت 15 ابريل 2023

30.75 للشراء

30.85 للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت 15 ابريل 2023

30.9 للشراء

30.95 للبيع

سعر الدولار اليوم السبت 15 ابريل 2023 في البنك المصري الخليجي

وصل اليوم السبت قيمة 30.85 للشراء

30.95 للبيع

سعر الدولار اليوم السبت 15 ابريل 2023 مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ اليوم السبت حوالي 30.85 للشراء

30.95 للبيع

سعر الدولار اليوم السبت 15 أبريل 2023 مقابل الجنيه في بنك مصر

30.75 للشراء

وصل الدولار اليوم السبت 30.85 للبيع

سعر الدولار اليوم السبت 15 ابريل 2023 مقابل الجنيه في المصرف المتحد

30.85 للشراء

بلغ الدولار اليوم السبت 30.95 للبيع

سعر الدولار اليوم السبت 15 ابريل 2023 في البنك الأهلي الكويتي

30.88 للشراء

وصل الدولار اليوم السبت 30.95 للبيع