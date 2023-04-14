الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتفاصيل.. استعدادات مديرية الزراعة بالفيوم لمتابعة سير العمل خلال إجازة العيد

المهندس مصطفى راشد
المهندس مصطفى راشد

كشف المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، عن آخر استعدادات المديرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى إن المديرية أنهت استعداداتها لإجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة سير العمل خلال الإجازة، بتشكيل غرفة عمليات، لمتابعة سير العمل.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية  لمتابعة سير العمل وانتظامه، وكذلك لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن جميع الإدارات بالمديرية ستعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد، وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح حيث بدء موسم الحصاد، وصرف الأسمدة، ومتابعة أعمال الجمعيات الزراعية.

 

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وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددا من المشروعات الخدمية بعد نهو أعمالها الإنشائية، بقرية الغرق، التابعة لمركز إطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،  استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندسة سها جمال الدين مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم،  والأستاذ حازم حسنى مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم.

بدأت جولة محافظ الفيوم، بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد بقرية الغرق، على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة بلغت 4,5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ووجه محافظ الفيوم بسرعة دخول الموقف الخدمة، مع توفير دورات مياه به، وعمل مظلة لانتظار المواطنين.

كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، السوق العمومي الجديد بالقرية نفسها، على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويضم 44 محلاً "باكية"، ومكاتب إدارية، ومواقع خدمات للمترددين للبيع والشراء، ودورات مياه.

استعدادات مديرية الزراعة الفيوم سير العمل إجازة عيد الفطر المبارك

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