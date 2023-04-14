السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2 طن و500 كليو رنجة غير صالحة بمركز كفر الزيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى، حملاتها المكثفة على الأسواق لضبط المخالفين، وذلك إحكامًا للرقابة البيطرية علي كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.


وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية  الطب البيطرى، أنه تم تكثيف المرور علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة"، بنطاق مركز كفرالزيات، وأسفر المرور عن تحرير عدد 7 محاضر بكميات منها 1250 كيلو جرام أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و1375 كيلو جرام رنجة، وتم سحب عينات منها وقوفًا علي مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه وذلك تنسيقا مع شرطه البيئة والمسطحات بمركز كفر الزيات. 


وأضاف أنه تم تحرير عدد 2 محضر بمحلات عرض وبيع الأسماك بمركزي زفتي وبسيون، بكميات 5 كيلو جرام أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الأدمى، 45 كجم أسماك مدخنة وتم سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها  للإستهلاك الأدمى من عدمه. 

 

وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين. 

 

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، الدكتور حاتم أنور، أن مديرية الطب البيطري لن تتهاون في ضبط المخالفين حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذية ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للإستهلاك الأدمى.

 

ضبط أكثر ٢٥٠٠ كيلو رنجة غير صالحه بمركز كفر الزيات

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الشيخ زايد

ضرب نار الحلقة 23.. الرعب يسيطر على "مهرة بعد تهديد "سحر"

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. منى زكى تستعيد ذكريات ما بعد وفاة زوجها

رئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. طه القماش يرفض دعوة عمه لحضور فرح أخته

تكريم 31 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بسفاجا فى البحر الاحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور