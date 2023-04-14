ضبط 2 طن و500 كليو رنجة غير صالحة بمركز كفر الزيات

واصلت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى، حملاتها المكثفة على الأسواق لضبط المخالفين، وذلك إحكامًا للرقابة البيطرية علي كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.



وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم تكثيف المرور علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة"، بنطاق مركز كفرالزيات، وأسفر المرور عن تحرير عدد 7 محاضر بكميات منها 1250 كيلو جرام أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و1375 كيلو جرام رنجة، وتم سحب عينات منها وقوفًا علي مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه وذلك تنسيقا مع شرطه البيئة والمسطحات بمركز كفر الزيات.



وأضاف أنه تم تحرير عدد 2 محضر بمحلات عرض وبيع الأسماك بمركزي زفتي وبسيون، بكميات 5 كيلو جرام أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الأدمى، 45 كجم أسماك مدخنة وتم سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمى من عدمه.

وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، الدكتور حاتم أنور، أن مديرية الطب البيطري لن تتهاون في ضبط المخالفين حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذية ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للإستهلاك الأدمى.