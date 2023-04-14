يحيى وكنوز 2 الحلقة 23.. سرد قصة الملك رمسيس الثاني

عرضت اليوم الجمعة، الحلقة 23 من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز الجزء الثاني وذلك عبر شبكة قنوات دي ام سي الفضائية.

احداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 23

وبدأت احداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 23 على سفينة الملك رمسيس الثاني في عصر الفراعنة وبرفقتهم والدهم ووالدتهم وتخوض السفينة معركة حربية، وظهرت التعجب والدهشة والخوف على وجه والدته والذي أخذها “يحيى” معه من بوابة الزمن لتشاهد بنفسها انه يستطيع الدخول في هذا العالم والرجوع بالزمن إلى الخلف لعصر الفراعنة بعد ان اتهمته بالكذب.

وطلب والدته منه ان يعيدها إلى منزلها بسبب خوفها من المعركة واعترفت لها بأنه صادق وسمحت له بالتأخر عن المنزل كما يشاء بعد ذلك.

تفاصيل احداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 23

وتسرد الحلقة 23 من مسلسل يحيى وكنوز 2 قصة الملك رمسيس الثاني والذي يسمى أيضا باسم رمسيس الأكبر، كان فرعون الثالث من حكام الأسرة التاسعة عشر ويعتبر الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية وسماه خلفاؤه والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم كما قاد رمسيس الثاني عدة حملات عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية على كنعان.

ويناقش مسلسل "يحيى وكنوز" في الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا، سواء الكبار أو الصغار، بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك، ويعرض الجزء الثاني من المسلسل حصريًا على قناة DMC في تمام الساعة السادسة والربع مساء، بالإضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجها للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم: عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

يأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال رمضان الحالي، منها الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز، ومسلسل المحمية، والربابة مصري، وغيرها من المحتوى الخاص بالأطفال.