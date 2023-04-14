السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل

"كشف مستعجل" الحلقة 8.. لي لي "قاهرة الرجال" تسترد لسيدة حقها من زوجها

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

بدأت منذ قليل، اليوم الجمعة، الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة الفضائية والتي تعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن وعدد من نجوم الوسط الفني.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8

وبدأت الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن، بوجود لي لي (إلهام وجدي) زوجة الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) مع إحدى السيدات والتي كانت قد سبق وطلبت منها المساعدة وحل أزمتها مع زوجها.

وبالفعل توجهت لي لي مع السيدة لمكان سكانها وبحثت عن زوجها وحاولت أن تتفاض معه من أجل حصول السيدة على بعض من حقوقها والتي كان قد اخذها زوجها جبرًا منها، إلا أن محاولات لي لي بالتفاوض بات بالفشل ورفض الزوج رجوع اي حق من مستحقات الزوجه.

مسلسل كشف مستعجل

في البداية حاولت لي لي حل أزمة السيدة دون عنق ولكن بعض رفض الزوج اضطرت لسلوك اخر، وطلبت من الزوج الطلوع للمنزل للتفاوض فيه بعيدا عن الزوجة، وبالفعل صعدا سوياً للمنزل، وبعد قليل وصلت لي لي ومعاها الزوج بحقيبة ملابسه وعلى وجه وجسمه علامات الضرب المبرحه، وقدمت للزوجه مفاتيح شقتها واستردت لها كافة أموالها التي نهبها الزوج منها في إيصالات أمانة، كما أنها جعلته يقوم بتطليقها في الحال.


كشف مستعجل

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي،  حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

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