السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجندى المتهم بتسريبات أمريكا على علم بها منذ 2021

الجندي المتهم بتسريبات
الجندي المتهم بتسريبات أمريكا

تمكن جندي الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك دوغلاس تيشيرا، المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاجون، من الوصول إلى وثائق وزارة الدفاع الأمريكية المصنفة "سرية للغاية" منذ عام 2021، ووفقا لطلب اعتقال نُشر اليوم الجمعة، في قاعدة بيانات محكمة مقاطعة ماساتشوستس، أظهرت المعلومات الجديدة لإمكانية وصول تيشيرا إلى الوثائق السرية.

ووفقا لطلب الاعتقال، بدأ تيشيرا في نشر وثائق سرية في غرفة دردشة على إحدى منصات الإنترنت في ديسمبر 2022.

ونظرا لمستوى الوصول، يمكن للمتهم الحصول على معلومات عن عدد من البرامج السرية. وليس من الواضح من طلب الاعتقال ما إذا كان هذا المستوى قد أتاح الحصول على جميع الوثائق التي ظهرت على الإنترنت.

وفي وقت سابق، أصدر سلاح الجو الأمريكي تقريرا حول تيشيرا البالغ من العمر 21 عاما، والذي انضم إلى الحرس الوطني في سبتمبر 2019.

وتساءلت وسائل الإعلام الأمريكية عما إذا كان بإمكان جندي شاب من الحرس الوطني الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوثائق السرية، واقترح عدد من وسائل الإعلام، مثل CNN، أن بعضها على الأقل ربما جاء من مسؤول رفيع المستوى.

وتم القبض على تيشيرا يوم الخميس، ومثل أمام المحكمة اليوم الجمعة ووجهت إليه تهم "استلام غير مصرح به وحيازة وثائق سرية".

وقالت مجلة بوليتيكو الأمريكية، إن كبار المسؤولين الأمريكيين يتسابقون إلى إرضاء الحلفاء المحبطين من أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى كييف في أعقاب تسرب معلومات سرية للغاية عن الحرب في أوكرانيا وقضايا عالمية أخرى، والمعروفة إعلاميا بـ"تسريبات وثائق البنتاجون".

وقالت المجلة أنه بعد نشر الخبر  تواصل مسؤولون كبار من المخابرات ووزارة الخارجية و"البنتاجون"،  مع نظرائهم لتهدئة المخاوف بشأن نشر هذه التسريبات.

ونقلت المجلة عن مصدر من مجموعة الاستخبارات الأمريكية والكندية والبريطانية والاسترالية والنيوزيلندية، أنهم طلبوا معلومات من واشنطن لكنهم لم يتلقوا بعد ردا جوهريا، وقد أرسلت الاستفسارات بشكل منفصل إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الاتحادي.

تسريبات البنتاجون ازمة جندى وثائق

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