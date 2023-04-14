الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج "العرافة".. عفاف شعيب: وفاء مكى لازم تشتغل لأنها بتربى يتيم

عفاف شعيب
عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب إنها تواصلت مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لتوفير فرصة عمل للفنانة وفاء مكي، وذلك بعد ظهورها في فيديو تبكي وتستغيث، أنها لا تجد قوت يومها.

وأضافت عفاف خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار": "الست عايزة تشتغل عندها بيت ومسئولية، ولد يتيم بتربيه، زوجها توفى، وهي بتنفق على ابنها ووالدتها، ظروفها سيئة، لازم تشتغل".

وأردفت: "طالبت إنها لازم تشتغل وقلت شوفوا لها شغل، ولما بيجي قدامي دور بقول خدوا وفاء مكي".

ولفتت إلى أنه بالفعل عرض دور على وفاء مكي في مسلسل، لكن للأسف لم يتم العمل بسبب ضيق الوقت.

وكانت المشكلات الإنتاجية تسببت في توقف تصوير مسلسل «صيد المغارب»، الذي كان مقررا مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل 2023، والمسلسل من بطولة عفاف شعيب، فردوس عبد الحميد، محمود عبد المغني، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، فتوح أحمد، محمد الصاوي، وفاء مكي، محمد صلاح آدم.

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