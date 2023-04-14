الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حبر سري".. محمد محيي: لن أذهب مرة أخرى لبرنامج رامز جلال

محمد محيي
محمد محيي

قال المطرب محمد محيي، إنه لن يذهب لبرنامج المقالب الخاصة برامز جلال مرة أخرى، كما أنه لن يطلبه معه في البرنامج، موضحًا أن ردة فعله كانت قوية جدًا ضد رامز جلال، كما أنه كان رافض للبرنامج من البداية.

حبر سري

وأكد محمد محيي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك مشكلة كبيرة بينهما ولم يكن يعرف المقلب الذي تعرض له، كما أنه تم وعده بحذف المادة التي تم تصويرها، متابعًا: "كنت مضايق جدًا لكن الأطفال كانت مبسوطة".

مقالب رامز جلال 

وأشار إلى أنه عرض عليهم استرداد الأموال مرة أخرى مقابل حذف المشاهد وعدم إذاعة الحلقة، مضيفًا: "لو طلبني تاني مش هروح تاني، وبعتذر للفنان رامز جلال وأنه صديق له، كنت عنيف وأوفر في رد فعلي على رامز جلال".

حبر سري القاهرة والناس رامز جلال محمد محيي مقالب رامز جلال

الأكثر قراءة

أفلام العيد.. محمد رمضان رجل عصابات.. هيفاء وهبى ابنة محتل فرنسى.. وشيكو بقّال

انحراف عن المسار.. خبراء يكشفون لـ"الدستور" تداعيات تجميد أنشطة التيار الصدري

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

جزيرة الورد ينظم لم الشمل 7 ويتبرع بجهاز لأورام المنصورة

إصابة 12شخصًا فى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

القبض على عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور