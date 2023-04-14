"حبر سري".. محمد محيي: لن أذهب مرة أخرى لبرنامج رامز جلال

قال المطرب محمد محيي، إنه لن يذهب لبرنامج المقالب الخاصة برامز جلال مرة أخرى، كما أنه لن يطلبه معه في البرنامج، موضحًا أن ردة فعله كانت قوية جدًا ضد رامز جلال، كما أنه كان رافض للبرنامج من البداية.

حبر سري

وأكد محمد محيي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك مشكلة كبيرة بينهما ولم يكن يعرف المقلب الذي تعرض له، كما أنه تم وعده بحذف المادة التي تم تصويرها، متابعًا: "كنت مضايق جدًا لكن الأطفال كانت مبسوطة".

مقالب رامز جلال

وأشار إلى أنه عرض عليهم استرداد الأموال مرة أخرى مقابل حذف المشاهد وعدم إذاعة الحلقة، مضيفًا: "لو طلبني تاني مش هروح تاني، وبعتذر للفنان رامز جلال وأنه صديق له، كنت عنيف وأوفر في رد فعلي على رامز جلال".