مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 23.. سماء إبراهيم تُثير غضب "الكبير" ودكتور ربيع يستغل الفرصة

حلت الفنانة سماء إبراهيم التي تجسد شخصية "الكبيرة فحت"، ضيف شرف الحلقة الـ23 من مسلسل “الكبير أوي 7”.

مسلسل الكبير اوي ج7 الحلقه 23

وكشف عمدة المزاريطة “الكبير” سر عمته للدكتور ربيع قائلا: "عمتي هتتجوز، ومش عايزاني أكون وكيلها، هي شايفاني صغير، وكل الناس شايفاني كبير، وأنا بحبها وبقدرها في مكان أمي الله يرحمها".

ويرد الدكتور ربيع: "انتوا عيلة مسخرة، وشوية شوية يا كبير هتلاقيني جاي اكشف عليها واقولك عمتك حامل يا كبير"، وظل الدكتور ربيع يضحك بشدة على هذا.

وشعر “الكبير”بغضب شديد، وحاول الدكتور ربيع تهدئته قائلا: "اقعد بس واهدي يا كبير عرفني إيه حكاية عمتك دي من الأول عشان أعرف اعالجها".

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.