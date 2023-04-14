أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتوقعات بتباطؤ الإنتاج

تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الجمعة المسائية، وذلك مدعومًا بزيادة الطلب خاصة من قبل الصين بعد رفع القيود عن وباء كورونا.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.44%، لتسجل 86.45 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 0.56% لتسجل 82.62 دولار للبرميل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهر الذى نشر اليوم، تباطؤ إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً مقابل 4.6 مليون برميل يومياً في عام 2022.

كما أكدت الوكالة فى تقريرها، أن متوسط صادرات النفط الروسية بلغ 8.1 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وبالرغم من عائدات موسكو من تصدير النفط قليلاً إلى أدنى مستوياتها في فبراير الماضي لتصل إلى 12.7 مليار دولار، إلا أنها ما زالت منخفضة 43% عن العام السابق.

وأشارت الوكالة، إلى أن تخفيضات أوبك+ من النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم عجز المعروض النفطي المتوقع بالنصف الثاني من العام 2023، بالإضافة إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل يومياً بنهاية العام الجاري.