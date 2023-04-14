الأحكام في أسبوع.. الإعدام شنقًا لفران اقتحم شقة جارته ومقاول قتل سيدتين

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

الإعدام شنقًا لـ"فران" اقتحم شقة جارته واعتدى عليها بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (الدائرة الثانية) بالإعدام شنقا على فرّان بعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية، لاتهامه باغتصاب جارته وتهديدها وتصويرها بعد سرقة مفتاح شقتها.

قررت الدائرة الثانية بجنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق قضية فران الإسماعيلية إلى المفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة لشهر سبتمبر الماضي عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغاً بالواقعة، وتمكنت مباحث الضواحى من القبض على المتهم وبمواجهتة اعترف بارتكابة الجريمة.

كان المستشار عمرو جميل أبو الفتوح المحامى العام الأول لنيابة الإسماعيلية قد قرر إحالة (س.ح.إ) صاحب مخبز فينو شهير إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باغتصاب فتاة بالإكراه، حيث اقتحم شقتها بدائرة مركز الضواحى بالاسماعيلية وواقع المجنى عليها بغير رضاها بأن دخل لمـنزلها خلسة باستخدام المفتاح الخاص بالمجنى عليها المفقود منها منذ فترة - وقام بإجبارها بخلع ملابسها ومعاشرتها معاشرة الأزواج كرهاً عنها وذلك بغرفة نومها، تحت التهديد والإكراه النفسى مما بث الرعب فيها بتلك الوسيلة القسرية من اغتصابها.

الإعدام شنقًا لمقاول قتل سيدتين في كرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا على مقاول؛ لاتهامه بقتل سيدتين في منطقة كرداسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبد التواب.

وجاء في أوراق القضية التى حملت رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، أنّ المتهم "إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول"، قتل المجنى عليهما "زاهية. ع"، "آية. م"، بعد خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر فى وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما.

المشدد 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لآخر بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.