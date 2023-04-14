أجمل حاجة في دراما رمضان.. أشرف العشماوي يشيد بأداء ياسين في "تحت الوصاية"

أشاد الكاتب أشرف العشماوي بالطفل عمر شريف في مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة مني زكي.

وقال في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”: “الولد ده ممثل موهوب بالفطرة اسمه عمر شريف؛ اكتشفه المخرج عمرو سلامة وقدمه في دور بطولة بفيلم جميل اسمه (برا المنهج) وبيعمل دور مهم في مسلسل حلو اسمه تحت الوصاية، يمكن من أفضل مسلسلات السنة دي”.

وأضاف: “الولد ده ربنا صرف له كاريزما بزيادة وأعطى له قبول مذهل يخليك لازم تحبه؛ كمان حضوره بيشع بهجة ومخارج ألفاظه سليمة وبيمثل بتلقائية مدهشة؛ كأن الشخصية المكتوبة على الورق أصبحت لحم ودم على الشاشة.. أنت يا عمر أجمل حاجة في دراما رمضان السنة دي ويا رب دايما تتألق وتسعدنا”.

ويمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.

إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

إعادة 2: الساعة 8:30 صباحا.

إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "دبي"

عرض أول: 8 مساء

إعادة أولى: 6 صباحا

إعادة ثانية: 1:30 مساء

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "الرشيد"

عرض أول: 8 مساء

إعادة: 2 صباحا

وتدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.