رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو

أعلن نادي الزمالك، رسميًا اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ونشر النادي الأبيض، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمدرب، علق عليها قائلًا: "رحبوا معنا بمدربنا الكولومبي خوان كارلوس. مرحبًا بك في نادي الزمالك".

كما نشر الزمالك مقطع فيديو يتضمن زيارة خوان كارلوس أوسوريو، لمقر النادي بميت عقبة، ولقاءه بمسئولي الزمالك، قبل توليه رسميًا مهام منصبه مع «القلعة البيضاء».

وسيخلف خوان كارلوس أوسوريو، في تدريب الزمالك، البرتغالي جيسالدو فيريرا، الذي أقيل من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق، في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان أوسوريو قد وصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تمهيدًا لتولي تدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وتواجد المدرب الكولومبي في استاد الكلية الحربية، لمتابعة مباراة الزمالك وحرس الحدود، والتي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، قبل بدء توليه قيادة الفريق رسميًا ابتداءً من اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يقود أسوريو تدريب الزمالك اليوم الجمعة، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.