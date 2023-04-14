جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وفاركو

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم، حيث تستأنف فرق الدوري مبارياتها ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من الدوري المصري الممتاز، وانطلقت يوم الأربعاء الماضي، حيث تهتم الجماهير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية بمعرفة آخر ما وصل إليه ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الليلة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فيوتشر 23 13 9 1 29 14 +15 48 2 الأهلي 19 14 5 0 35 7 +28 47 3 بيراميدز 22 11 7 4 30 16 +14 40 4 الزمالك 23 11 6 6 34 22 +12 39 5 الاتحاد السكندري 23 11 3 9 27 27 0 36 6 المقاولون العرب 25 8 11 6 26 22 4 35 7 المصري البورسعيدي 24 8 11 5 23 24 -1 35 8 فاركو 24 7 11 6 22 20 +2 32 9 سموحة 24 7 10 7 25 26 -1 31 10 غزل المحلة 24 8 6 10 23 33 -10 30 11 سيراميكا كليوباترا 24 6 11 7 27 25 +2 29 12 إنبي 25 8 5 12 25 33 -8 29 13 أسوان 24 7 7 10 23 28 -5 28 14 الإسماعيلي 23 4 11 8 21 25 -4 23 15 الداخلية 24 4 10 10 21 31 -10 22 16 طلائع الجيش 21 3 8 10 21 31 -10 17 17 البنك الأهلي 23 3 8 12 23 34 -11 17 18 حرس الحدود 23 3 7 13 12 29 -17 16

مباريات اليوم في الجولة الـ25 من الدوري المصري

الأهلي وفاركو

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:15 مساء.

الاتحاد السكندري وسموحة

ويستضيف استاد الإسكندرية الدولي، لقاء فريقي الاتحاد السكندري وسموحة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً

أسوان وبيراميدز

يلتقي فريق أسوان ضيفه بيراميدز في تمام الساعة 9:15 مساء على ستاد أسوان