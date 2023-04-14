الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات شراكة.. كشف لغز سرقة سيارة من مقاول في القطامية

سرقة سيارة
سرقة سيارة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة مقاولات مقيم بدائرة القسم، بتضرره من زوج شقيقة زوجته، لقيامه بالاستيلاء على السيارة خاصته حال تركها أمام العقار سكنه بسبب خلافات حول الشراكة بينهما.

 وأضاف أنه ورد اتصال تليفوني له من رقم "محدد"، ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة المستولى عليها.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وسرقة مفاتيح السيارة حال تواجدها بمحل سكنه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المشار إليها ، وباستدعاء مالكها تعرف السيارة واتهمهما بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بمديرية أمن القاهرة بارتكاب الواقعة بإجراء التحريات جهود أجهزة وزارة الداخلية جهزة وزارة الداخلية شرطة القطامية ضبط شخصين بالقاهرة قسم شرطة القطامية مالك شركة مقاولات مديرية أمن القاهرة م

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